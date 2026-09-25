Bursa İtfaiyesi 312. yıl dönümünü kutladı, bir ayda 2 bin 480 olaya koştu - Son Dakika
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Bursa İtfaiyesi 312. yıl dönümünü kutladı, bir ayda 2 bin 480 olaya koştu

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Bursa İtfaiyesi 312. kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi. Kentte 31 istasyon, 901 personel ve 164 araçla görev yapan ekipler, ağustos ayında 1193 yangın ve 1237 arama-kurtarma olayı dahil 2 bin 480 olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı'nın 312'nci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Tarihi Belediye Binası'nda itfaiye yönetici ve çalışanlarını kabul ederek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Açıklamada kabulündeki görüşlerine yer verilen Biba, itfaiye personelinin zorlu ve tehlikeli şartlarda görev yaptığını belirterek, ekiplerin ihtiyaç duyduğu araç ve ekipmanların temin edilmesi ile çalışma koşullarının iyileştirilmesinin belediyenin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

İtfaiye çalışmalarında önleyici tedbirlerin önemine dikkati çeken Biba, yangın ve afetler meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Biba, Bursa'nın sanayi kenti olması nedeniyle her gün çok sayıda yangınla mücadele edildiğini belirterek, afetlere yönelik imkanların artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa İtfaiyesi'nin sürekli geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Biba, "Ekipmanlarımızı güçlendirecek, Bursa'yı itfaiye alanında Türkiye'ye örnek bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Biba, telsiz üzerinden yaptığı anonsla itfaiye personelinin haftasını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

İtfaiye Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Bursa İtfaiyesi araçlarıyla şehir merkezinde kortej düzenlendi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı heyeti daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Hanlar Bölgesi'nde de yangın ve afet bilincinin artırılmasına yönelik etkinlik alanı oluşturuldu.

Geçen ay 2 bin 480 olaya müdahale edildi

Kentte 31 istasyon, 901 personel ve 164 araçla kent genelinde 7 gün 24 saat görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, ağustos ayında 1193 yangın ve 1237 arama-kurtarma olayına müdahale etti. Diğer itfaiye hizmetleriyle birlikte ekiplerin bir ayda müdahale ettiği olay sayısı 2 bin 480'e ulaştı.

Kaynak: AA
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