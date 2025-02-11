Bursa İtfaiyesi Ocak Ayında 1234 Olay Müdahale Etti - Son Dakika
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Bursa İtfaiyesi Ocak Ayında 1234 Olay Müdahale Etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, ocak ayında toplam 1234 olaya müdahale ederek, yangınlar ve kurtarma operasyonları ile halkın güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri, araç ve personel sayısını artırarak hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

11.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:22
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ocak ayında 612 yangın, 594 kurtarma ve 28 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam bin 234 olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Bursa'da 31 istasyonda 693 personel, 140 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ocak ayında 612 yangın, 594 kurtarma ve 28 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere toplam bin 234 olaya müdahale etti. Ayrıca 2 bin 319 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 201 itfaiye raporu hazırlandı ve 58 denetim gerçekleştirildi.

"Hem ekipman hem de çalışan arkadaşlarımızın sayısını artırıyoruz"

Vatandaşları başta yangın olmak üzere her türlü olumsuz duruma karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, itfaiye grubunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Geçen haftalarda 7 adet tam donanımlı itfaiye aracı alımı yapıldığını ifade eden Başkan Bozbey, "Son zamanlarda orman, fabrika ve benzeri alanlarda çıkan yangınların artması üzerine itfaiye grubumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Hem ekipman hem de çalışan arkadaşlarımızın sayısını artırıyoruz. İtfaiye teşkilatımız gece gündüz demeden çalışırken, halkımızın da özellikle yangınlara karşı daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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