Bursa Karacabey'de kız arkadaşını bıçaklayıp öldüren zanlı tedavi sonrası tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 Ekim'de Gökçe Alkan'ı (18) bıçaklayarak öldüren, kendisini de yaralayan zanlı M.B. (24) hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana otomobille giden Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, Gökçe Alkan'ı bıçaklayıp, kendisine de zarar vermişti.

Daha sonra mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralı haldeki şüpheli M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.