Bursa Mudanya'da babasıyla tartışan kişi av tüfeğiyle öldü, baba gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'da bir kişi ile babası arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kişi av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi. Kişinin cesedi Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde ikamet eden Serkan B. (55) ile oğlu Süleyman B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. oğluna av tüfeğiyle ateş etti.
Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Süleyman B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Süleyman B'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Baba Serkan B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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