Bursa Mudanya'da iki mahalleye 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yapıldı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da iki mahalleye 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yapıldı

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Bursa Mudanya\'da iki mahalleye 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yapıldı
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BUSKİ ekipleri, Mudanya'nın Bademli ve Çağrışan mahallelerine 1,6 kilometre kanalizasyon, 1,7 kilometre yağmur suyu hattı kazandırdı. Nisan'da başlatılan 17 ilçelik altyapı seferberliği kapsamında ağustosta 48,9 kilometre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'nın Bademli ve Çağrışan mahallelerinde 1,6 kilometrelik kanalizasyon ve 1,7 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Nisan ayında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Ekipler, ağustos ayında 48,9 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirirken, 24 bin metrekare parke kaplama imalatı, 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı.

BUSKİ ekipleri, 9 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirirken, 1 su deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 1 sulama sondajı ve 1 sulama tesisi ile altyapı hizmetlerini de güçlendirdi.

Mudanya ilçesine bağlı Bademli ve Çağrışan mahallelerinde altyapı ağı genişletilerek, iki mahalleye 1,6 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile 1,7 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı daha kazandırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da iki mahalleye 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yapıldı - Son Dakika
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