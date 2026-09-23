Bursa Mudanya\'da iki mahalleye 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'nın Bademli ve Çağrışan mahallelerinde 1,6 kilometrelik kanalizasyon ve 1,7 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Nisan ayında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Ekipler, ağustos ayında 48,9 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirirken, 24 bin metrekare parke kaplama imalatı, 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapıldı.

BUSKİ ekipleri, 9 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirirken, 1 su deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 1 sulama sondajı ve 1 sulama tesisi ile altyapı hizmetlerini de güçlendirdi.

Mudanya ilçesine bağlı Bademli ve Çağrışan mahallelerinde altyapı ağı genişletilerek, iki mahalleye 1,6 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile 1,7 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı daha kazandırıldı.