Bursa Mudanya Tirilye'de fırtına dalgaları kordonu aşıp caddeye ulaştı - Son Dakika
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Bursa Mudanya Tirilye'de fırtına dalgaları kordonu aşıp caddeye ulaştı

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Bursa Mudanya Tirilye\'de fırtına dalgaları kordonu aşıp caddeye ulaştı
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde fırtına ve sağanakla oluşan dev dalgalar kordon boyunu aştı, deniz suyu caddeye ulaştı. Dalgalar parke taşlarını metrelerce sürükledi, koruma demirlerini kopardı; Büyükşehir ekipleri mazgallarda tahliye çalışması yürüttü.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle sahilde oluşan dev dalgalar, sahili dövdü. Kıyı şeridi sular altında kalırken, kordon boyunca hasar meydana geldi.

Akşam saatleri ilçenin Tirilye Mahallesi'nde şiddetini artıran fırtınayla birlikte denizde oluşan dev dalgalar kışı şeridini dövdü. Kordon boyunu aşan dalgalarla deniz suyu caddeye ulaştı. Dalgaların etkisiyle kordon boyunca bulunan parke taşları yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi. Sahildeki koruma demirleri de yerinden koptu. Sağanağın etkili olduğu bölgede, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekipler, yağış nedeniyle tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun tahliyesini sağlamak için çalışma yürüttü. Bölgede sağanak devam ederken, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya Tirilye'de fırtına dalgaları kordonu aşıp caddeye ulaştı - Son Dakika
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