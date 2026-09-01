Bursa'nın İznik ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bursa'nın İznik ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
BURSA'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.
Yörükler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçrarken, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
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