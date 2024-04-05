Bursa'nın parkları rengarenk
Şehrin her tarafına dikilen laleler çiçek açtı
BURSA - İlkbaharın gelmesiyle birlikte Bursa çiçek açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Peyzaj A.Ş ekipleri tarafından şehrin bir çok noktasına dikilen laleler yağlı boya tabloları aratmıyor.
İlkbaharın gelmesiyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Peyzaj A.Ş ekipleri şehir genelinde kentsel tasarım, peyzaj uygulamaları, çiçeklendirme ve bitkisel bakım çalışmalarını sürdürerek kent dokusuna estetik dokunuşlar yapmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanını yeşillendirmeye devam eden ekipler, Kültürpark'ta yaptığı peyzaj düzenlemeleri ile vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Kültürpark genelinde yaklaşık 2 bin sarı, mor ve beyaz renkte lale, 7 bin sümbül, 3 bin menekşe, 3 bin şeker tabağı ve birçok çiçek parkların güzelliklerine güzellik kattı.
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