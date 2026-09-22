Bursa Orhaneli'de otomobiller çarpıştı; 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhaneli'deki Kırsal Erenler Mahallesi mevkisinde iki otomobil karşı yönlü çarpıştı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kırsal Erenler Mahallesi mevkisinde, plakaları henüz öğrenilemeyen Ramazan Atış (22) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ramazan Atış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan S.A, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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