Bursa Orhangazi'de ev deposunda yangın! Dumanları fark eden vatandaşlar ihbar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhangazi'nin Yeniköy Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında bir evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir evin deposunda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin deposunda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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