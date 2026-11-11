Bursa Orhangazi'de ev yangınında jandarma, kümesteki güvercinleri tek tek kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Orhangazi'de ev yangınında jandarma, kümesteki güvercinleri tek tek kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Orhangazi\'de ev yangınında jandarma, kümesteki güvercinleri tek tek kurtardı
Haber Videosu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bitişiğindeki kümesten güvercinleri tek tek çıkararak dumandan ve yangından etkilenmelerini önledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın sırasında jandarma ekipleri bitişikteki kümeste bulunan güvercinleri tek tek kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Paşapınar Mahallesi'ndeki 2 katlı evde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ev sahiplerinin o sırada zeytin toplamak için dışarıda oldukları belirtildi.

İtfaiyeciler yangına müdahale ederken, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin bitişiğindeki kümesteki güvercinleri fark etti. Kümesin ahşap duvarını söken jandarma ekipleri, güvercinleri tek tek dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle güvercinler, dumandan ve yangından etkilenmedi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Semih TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerHayvan HaklarıOrhangaziJandarmaİtfaiyeGüncelBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:14:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de ev yangınında jandarma, kümesteki güvercinleri tek tek kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android