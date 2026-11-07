Bursa Osmangazi'de boşaltılan tekstil fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de boşaltılan tekstil fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü

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Bursa Osmangazi\'de boşaltılan tekstil fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü
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Bursa Osmangazi'de Hürriyet Mahallesi'ndeki boşaltılmış tekstil fabrikasında nedeni bilinmeyen bir yangın başladı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atıl fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde daha önce tekstil fabrikası olarak kullanılan ve sonrasında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de boşaltılan tekstil fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
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