Bursa Osmangazi\'de düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düğün salonunun restoran bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökçeören Mahallesi Bursa-Keles kara yolu üzerindeki düğün salonunun restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.