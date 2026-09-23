Bursa Osmangazi'de yerdeyken sopalanan Erkan E.'nin eniştesi cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Osmangazi'de yerdeyken sopalanan Erkan E.'nin eniştesi cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi\'de yerdeyken sopalanan Erkan E.\'nin eniştesi cezaevine gönderildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi'de husumetlilerinin saldırısına uğrayan Erkan E. tabancayla ve sopayla, eşi Duygu E. darp sonucu yaralandı. Erkan E.'nin eniştesi Erkan Y. ile Serkan Y. tutuklandı, görüntüler soruşturma dosyasına girdi, 3 şüpheli aranıyor.

BURSA'da Erkan E. (46), eşi Duygu E. (44) ile yolda yürüdüğü sırada husumetlilerinin saldırısına uğradı. Erkan E. tabancayla elinden ve 2 bacağından, Duygu E. de darp sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren Erkan E.'nin eniştesi Erkan Y. (52) ile onun kardeşi Serkan Y. ise (48) tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. 3 kişi polis tarafından aranırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Duygu E. ile birlikte yolda yürüyen Erkan E., husumetlileri Serkan Y. (48), Erkan Y., Ahmet Y. (44), Mehmet Y. (32) ve Erkan Y. (28) ile karşılaştı. Şüpheliler Erkan E ve Eşi Duygu E.'ye saldırdı. Kavgada çifti darp eden şüpheliler, Erkan E.'yi ellerinden, sağ bacağından ve sol kasığından tabancayla yaraladı. Yaralanan Erkan E., şüpheliler tarafından yerdeyken sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ENİŞTESİ VE YEĞENİ SALDIRMIŞ

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erkan E.'nin eşi Duygu E. ile yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğradıkları, Erkan E.'nin tabancayla yaralanarak yere düştüğü, sanıkların yerde yatan Erkan E.'ye tekme ve sopayla vurmaya devam ettikleri görüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri Erkan E.'nin ambulansta isimlerini verdiği şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Ekipler, Erkan Y. ile Serkan Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Erkan Y.'nin yaralı Erkan E.'nin eniştesi, Serkan Y.'nin eniştesinin kardeşi, Mehmet Y.'nin de yeğeni olduğunu, aralarındaki ailevi konularda husumet olduğunu belirledi.

Şüpheler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA
Aile İçi ŞiddetOsmangaziGüvenlik3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:53:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de yerdeyken sopalanan Erkan E.'nin eniştesi cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement