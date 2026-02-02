Bursa ve Balıkesir'den Güç Birliği

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Buluşmada, kentlerin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Akın'ın Başkan Bozbey'i ziyaret ettiği görüşmede; kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerdeki iyi uygulama örnekleri konuşuldu. Ortak akıl ve iş birliği vurgusunun öne çıktığı buluşmada, sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemine işaret edildi.

Ziyaretin sonunda Bozbey tarafından Akın'a Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı anısına özel olarak bastırılan hatıra pulu hediye edildi.