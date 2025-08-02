Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi - Son Dakika
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Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi

02.08.2025 12:31
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Davut Gürkan, yeni çevre otoyolu projesinin Bursa trafiğini rahatlatacağını açıkladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bursa'daki çevre yolu yükünü azaltacak 40 kilometrelik yeni çevre otoyolu projesinin trafiği ciddi şekilde rahatlatacağını belirtti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun Bursa ziyaretinde yaptığı açıklamaların çok değerli olduğunu, makro ölçekli merkezi yatırımlarla ilgili devam eden projeler ve verilen müjdelerden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Uraloğlu'nun Bursa'daki çevre yolu yükünü azaltacak 40 kilometrelik yeni çevre otoyolu projesine verdikleri desteğin önemini vurgulayan Gürkan, "Sayın Bakanımızın açıkladığı bu proje, Bursa trafiğini ciddi şekilde rahatlatacaktır. Mevcut çevre yolu artık 100 bin araçlık günlük yükü taşıyamaz hale geldi. Bu anlamda başlatılan yeni çevre otoyolu projesi kentimiz için kritik ve büyük bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan, Osmaneli-Bursa arası yüksek hızlı tren hattının önümüzdeki yıl hizmete açılacağını, projenin tamamının ise 2028 yılı sonuna kadar bitirileceğini hatırlatarak, "Bursa- Ankara hızlı tren hattında seferler 2026 yılının ortasında başlayacak. Bu, kentimizin ulaşım altyapısında çok büyük bir dönüm noktası olacak." ifadesini kullandı.

Emek- Şehir Hastanesi metro hattının YHT Garı'na kadar olan bölümünün de önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi ile hızlı tren hattı entegre hale getiriliyor. Böylece yatırımlarımız sayesinde hemşehrilerimiz modern ve kesintisiz bir ulaşım ağına daha kavuşacak. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanan yoğunluklara çözüm olacak bir diğer yatırım da Kuzey Kapalı Otoyolu. Özellikle bayram ve tatil gibi dönemlerde fazla yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm olması için Sayın Bakanımız bu konuda da ekiplerine gereken talimatları verdi. İnşallah bu projede de kısa sürede ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Görükle arasında yapılması planlanan yaklaşık 4,5 kilometrelik raylı sistem hattının, Bursa Büyükşehir Belediyesinin gerekli projeyi tamamlaması halinde bakanlık tarafından yapım süreci üstlenilecek. Bu adım da üniversite gençliği ve bölge halkı için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayacaktır."

Bursa'ya ulaştırma ve altyapı alanında son dönemde yapılan yatırımlara değinen Gürkan, sadece son 2 yılda Bakanlığın kente yaptığı yatırım bedelinin yaklaşık 17 milyar lira olduğu bilgisini verdi.

Gürkan, Bursa'da çıkan orman yangınlarında koordinasyonun sağlanması için kentte kalarak yürüttüğü çalışmalardan dolayı Bakan Uraloğlu'na, sergilenen özveri ve gayret için Valilik, kamu kurumları, yerel yönetimler ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'ya Yeni Çevre Otoyolu Projesi - Son Dakika

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