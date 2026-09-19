Bursa Yenişehir\'deki soğuk hava deposu yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bursa Yenişehir'deki soğuk hava deposu yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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