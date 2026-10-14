Bursa Yıldırım'da polis, 15 yıl cezalı firariyi havaya ateş açan arkadaşıyla yakaladı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da polis, 15 yıl cezalı firariyi havaya ateş açan arkadaşıyla yakaladı

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Bursa Yıldırım'da kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, havaya ateş açan arkadaşıyla birlikte yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese giden ekipler, O.Ü'yü yakalamak istediği sırada şüphelinin arkadaşı Ç.G. tabancayla havaya ateş etti.

Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler O.Ü. ve Ç.G'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
YıldırımGüvenlik3. SayfaGüncelBursaSuçSon Dakika

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