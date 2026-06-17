Bursa’da kayıp genç Nilüfer Çayı’nda ölü bulundu - Son Dakika
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Bursa’da kayıp genç Nilüfer Çayı’nda ölü bulundu

Bursa’da kayıp genç Nilüfer Çayı’nda ölü bulundu
17.06.2026 15:26  Güncelleme: 15:28
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Bursa'da 2 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Yunus Emre Türk, Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Ailesi dün sabah bölgede arama yapmıştı.

BURSA'da hakkında 2 gündür haber alınamayan Yunus Emre Türk'ün (25), Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki Nilüfer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede devriye atan güvenlik görevlileri, çayın içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz kişinin öldüğünü belirlerken, incelemede cesedin Yunus Emre Türk'e ait olduğu anlaşıldı.

AİLESİ DÜN SABAH BÖLGEDE ARAMA YAPMIŞ

Türk'ün, pazartesi günü evden çıktığı, bir daha kendisine ulaşılamadığı ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Ölüm haberi sonrası olay yerine gelen Türk'ün yakınları, sinir krizi geçirirken; ailenin dün sabah bölgede arama yaptıkları ancak herhangi bir ize rastlamadıkları ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Türk'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yunus Emre Türk, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa’da kayıp genç Nilüfer Çayı’nda ölü bulundu - Son Dakika

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