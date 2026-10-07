Mudanya'da yıkım ekibine direnen ev sahibi, benzin bidonuyla saatlerce çatıda kaldı - Son Dakika
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Mudanya'da yıkım ekibine direnen ev sahibi, benzin bidonuyla saatlerce çatıda kaldı

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Mudanya\'da yıkım ekibine direnen ev sahibi, benzin bidonuyla saatlerce çatıda kaldı
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Bursa Mudanya'da 2 katlı evi kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkılacak olan Ahmet Kunuk (67), ekipler gelince çatıya çıkıp benzin bidonuyla beklemeye başladı. Mesudiye Mahallesi'ndeki olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Jandarmanın yaklaşık 3 saatlik ikna görüşmesi sonucu bidonu bırakıp aşağı inen ev sahibine, evi boşaltması için ek süre tanındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle 2 katlı evi için yıkım kararı alınan Ahmet Kunuk (67), çatıya çıkarak elinde benzin bidonuyla görevlilere direndi. Jandarma ekiplerinin 3 saat süren ikna çabasıyla çatıdan inen Kunuk'a evi boşaltması için ek süre verildi.

ELİNDE BENZİN BİDONUYLA ÇATIYA ÇIKTI

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı bulunan 2 katlı evin sahibi Ahmet Kunuk, yıkım için gelen ekiplere direnerek çatıya çıktı. Elinde benzin bidonuyla çatıda beklemeye başlayan ev sahibi için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAAT SÜREN İKNA ÇABASI

Ahmet Kunuk, jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren ikna çabasının ardından elindeki benzin bidonunu bırakıp, çatıdan indi. Kunuk'a evi boşaltması için ek süre verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaJandarmaİtfaiyeMudanyaOlaylarGüncelBursaSon Dakika

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