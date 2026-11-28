BURSA Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve müdahale ekiplerinin saha tecrübesini artırmak amacıyla BursaRay'da gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, yolcuların tahliyesi ve yangına müdahale senaryosu başarıyla uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ koordinasyonunda, Şehreküstü ve Osmangazi istasyonları arasındaki KG-2 bölgesinde düzenlenen tatbikata gözlemci olarak AFAD, UMKE ve 112 ekipleri de katıldı.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Gerçek bir acil durum senaryosuna göre düzenlenen tatbikatta, vagon içerisinde çıkan yangına müdahale ve yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi canlandırıldı. Senaryo kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınarak vagonlardaki vatandaşlar ekiplerin koordineli çalışmasıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. Tahliyenin ardından yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Gerçekleştirilen tatbikat sayesinde kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve hızlı müdahale kapasitesi test edildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,