TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilen Bursaspor, TFF 2. Lig'e veda etti.
Sütaş Timsah Park'ta Bursaspor ile 1461 Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Çatağay Yılmaz 29. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında İlhan Depe ile 1461 Trabzonspor beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Atabay Çiçek'in golüyle öne geçen Trabzon temsilcisi, karşılaşmayı da 2-1 kazandı.
Bu sonuçla normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.
Maçın ardından yeşil-beyazlı taraftarlar ve futbolcular üzüntü yaşadı.
Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı
Son sıradaki Adıyaman FK'nin ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Süper Lig'de 2009-2010'da şampiyonluğa ulaşarak bunu başaran 5. takım olan 20 puanlı Bursaspor da lige veda etti.
Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Bursa temsilcisi, son yıllardaki başarısız sonuçların ardından 3. Lig'e de düşmekten kurtulamadı.
Türk futbol tarihinde ise Süper Lig şampiyonluğu unvanı bulunan bir takım ilk kez 3. Lig'e düştü.
Son Dakika › Güncel › Bursaspor, 1461 Trabzon'a yenilerek TFF 2. Lig'e veda etti - Son Dakika
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak gemileri tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar da katıldı.
Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Bingöl'den kente iki araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçları durdurarak yapılan aramalarda 290 gram skunk, 50 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyon kapsamında araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Adana'da aniden başlayan dolu yağışı, kent merkezinde ve Kozan ilçesinde trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, doludan korunmak için iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonucunda yollar beyaza büründü.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?