Bursaspor Aşkıyla Sevgililer Günü Koşusu

14.02.2026 12:12
Bursaspor taraftarları, Sevgililer Günü’nde 10 km koşarak aşklarını yeşil-beyaz bayrakla kutladı.

BURSASPOR taraftarı 4 genç, 'Sevgiliye koşuyoruz' sloganıyla, Timsah Arena Stadyumu'nda buluşup, 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar koştu.

14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla Timsah Arena Stadyumu'nda buluşan maraton koşucusu Yasin Avcı ve 3 arkadaşı, 'Sevgiliye koşuyoruz' sloganıyla Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile 10 kilometre koştu. Sürücülerin korna çalıp el salladığı, vatandaşların ise alkışlarla destek verdikleri yeşil-beyazlı taraftarlara polis ekipleri eşlik etti.

SEVGİLİLER, YEŞİL-BEYAZ AŞKI İÇİN BİRLİKTE KOŞTU

Etkinlik öncesi konuşan taraftarlardan Ercan Geleş, "6 yıldır koşuyorum. Bugün tek aşkımız olan Bursaspor adına 10 kilometre koşacağız. Çok mutluyum" derken, birlikte koştuğu sevgilisi Reyhan Pehlivan da "Koşu sporuyla ilgileniyorum. Bugün de Bursaspor aşkımıza koşacağız bu bizim için çok heyecanlı olacak" ifadelerini kullandı.

'BİZİM SEVGİLİMİZ BURSASPOR'

Maraton koşucusu Yasin Avcı da etkinliğin bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyleyip, böyle özel bir günde çok sevdikleri Bursaspor için koşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "20 yıldır koşuyorum. Her sene düzenli olarak 4 metrelik Bursaspor bayrağımızla 10 kilometre koşuyoruz. Bizim sevgilimiz Bursaspor. Sevgililer gününde sevgilimiz Bursaspor'a koşuyoruz. Gördüğümüz ilgi bizi gururlandırdı" dedi.

Kaynak: DHA

Sevgililer Günü, Etkinlikler, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

