Bursaspor\'dan TMMOB\'ye Tepki

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Bakgör, kulübün 265 ofis ve bir dükkanın yer aldığı "Tema 16" projesine dava açan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bursa Şubesi'ne tepki gösterdi.

Mimarlar Odasının BAOB Yerleşkesi'ndeki basın açıklamasının ardından söz isteyen Bakgör, Milli Emlak tarafından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin yanındaki arsanın kendilerine 30 yıllığına tahsis edildiğini söyledi.

Bu alana "Tema 16" projesinin yapılacağını belirten Bakgör, projeye itiraz ve dava süreci başlatan Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek'e tepki gösterdi.

Bakgör, bu tür projelerin itiraz olmadığı halde 30-120 gün aralığında prosedürlerinin tamamladığını ve sürecin devam edebileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz burayla ilgili başvuru yaptığımızda Şirin Rodoplu Şimşek itirazda bulundu. Kendisiyle konuştuk. Sıcak bakmadı. Gerekçe olarak plan değişikliğinden, trafikten ve sosyal alanlar gibi şeylerden bahsetti. Bunları çözebileceğimizi ve itirazını geri çekmesi gerektiğini söyledik. Daha sonrasında farklı görüşmelerimiz oldu. İtiraz ettiği gerekçiyi bilinçli olarak 30 günün son 5 dakikasında geri çektiler ama şartlı olarak davadan vazgeçmeyeceklerini iletti ve 'Neden böyle bir aciliyetiniz var?' diye sordu. Biz de Bursaspor için sezonun başlayacağını ve bu tür projelerin hızlanması gerektiğini anlattık. Sonrasında belediye sürecine geçtik. Belediyede çalışan mimarlar var. Sürekli gittik ve görüşmeler yaptık. Tüm kurumlardan eksik olmaması için onaylı görüşleri aldık. Sonra belediyedeki bir mimar Bursaspor'un bir açığı görmesi halinde kendilerini dava edeceklerini söyledi. Ne istiyorlarsa bütün detaylarıyla önlerine götürdük."

Bakgör, bu proje için çok emek harcadıklarını vurgulayarak, "Bir yıldır projeyi yapmak için oda başkanının keyfini, mahkeme kararlarını ve itirazları bekliyoruz. Sabırla bir yere kadar geldik. Umarım bu saatten sonra Bursaspor'a engel olunmaz. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz ne günah işledik de bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bursa, neye itiraz edildiğini bilsin. Artık çok yorucu bir hale geldi. Her dönem geldiğimizde bir sorunla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından Şirin Rodoplu Şimşek de itiraz dilekçesini geri aldıklarını, ilk plandaki benzin istasyonu projesine yönelik dava açtıklarını belirterek, "Ruhsat sürecindeki ikinci plana bir dava açmadık." dedi.