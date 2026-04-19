Bursaspor Şampiyon, 1. Lig'e Yükseldi!

(BURSA) - Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor karşısında sahadan 5-1 galip ayrılan Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-beyazlı ekip, 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında, Somaspor'u Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitiren yeşil-beyazlı ekip, sahadan da 5-1 galip ayrıldı.

Bursaspor, bu sonuçla sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu ve 1. Lig'e yükseldi.

Maç sonunda taraftarlar ve Bursasporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı, bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı.