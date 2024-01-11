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Burundi, isyancıları desteklemekle suçladığı Ruanda'yla sınır geçişini kapattı - Son Dakika
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Burundi, isyancıları desteklemekle suçladığı Ruanda'yla sınır geçişini kapattı

Burundi, isyancıları desteklemekle suçladığı komşusu Ruanda'yla sınır geçişini kapattığını duyurdu. Burundi İçişleri Bakanı Martin Niteretse, Ruanda'nın Burundi'ye zarar veren suçlulara kol kanat gerdiğini belirterek bu ülkeyle tüm ilişkilerin durdurulduğunu söyledi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yi 'kötü komşu' olarak nitelendiren Niteretse, bu ülkeyle sınırın kapatıldığını ifade etti. Sınırın kapatılmasının ardından yazılı açıklama yapan Ruanda hükümeti, alınan tek taraflı kararın hem insanların hem de malların geçişini kısıtladığını ve Doğu Afrika Topluluğu'nun entegrasyon ilkelerini ihlal ettiğini kaydetti. Burundi, isyancı örgütün eylemlerinden Ruanda'yı sorumlu tutuyor.

Burundi, isyancıları desteklemekle suçladığı Ruanda\'yla sınır geçişini kapattı
11.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:29
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Burundi, isyancıları desteklemekle suçladığı komşusu Ruanda'yla sınır geçişini kapattığını duyurdu.

Burundi İçişleri Bakanı Martin Niteretse, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ruanda'nın Burundi'ye zarar veren suçlulara kol kanat gerdiğini belirterek bu ülkeyle tüm ilişkilerin durdurulduğunu söyledi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yi "kötü komşu" olarak nitelendiren Niteretse, bu ülkeyle sınırın kapatıldığını ifade etti.

Sınırın kapatılmasının ardından yazılı açıklama yapan Ruanda hükümeti, alınan tek taraflı kararın hem insanların hem de malların geçişini kısıtladığını ve Doğu Afrika Topluluğu'nun entegrasyon ilkelerini ihlal ettiğini kaydetti.

Burundi, isyancı örgütün eylemlerinden Ruanda'yı sorumlu tutuyor

Hukukun Üstünlüğü İçin Direniş Hareketi (RED-TABARA) adlı isyancı grup üyeleri, Burundi'nin KDC sınırındaki Gatumba bölgesinde geçen yıl 22 Aralık'ta sivillere yönelik saldırı düzenlemiş ve saldırıda 12'si çocuk 2'si hamile kadın, 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Burundi hükümeti, saldırıyı düzenleyen örgütü Ruanda'nın desteklediğini öne sürmüştü.

2015 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 3. dönem adaylığına itiraz eden Burundililerin kurduğu RED-TABARA hareketi, ülkede demokratik, özgür, kapsayıcı ve şeffaf seçimler yapılana kadar mücadelesini sürdüreceğini duyurmuştu.

Nkurunziza'nın Haziran 2020'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine rağmen RED-TABARA faaliyetlerini sürdürmüştü.

Kaynak: AA
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