Büryan Ustaları Yılın Fotoğraflarını Oyladı

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Siirt'te büryan ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentteki büryan ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büryan ustası Murat Kayaalp, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Protestocular", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğraflarını oyladı.

Kayaalp, AA muhabirine, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Yaklaşık 35 yıldır bu sektörde faaliyet yürüttüğünü ifade eden Kayaalp, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayaalp, "AA'yı yakından takip ediyoruz. Özellikle sosyal medyada olsun diğer yayınlarında olsun gerçekten doğru haberleriyle bizleri mutlu ediyorlar. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı, özellikle Özgür Suriye kategorisinde. En beğendiğim fotoğrafları seçtim." dedi.

Büryan ustası Muhammet Baykara da 5 kategoride oylama yaptığını belirterek, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandık. Büyük bir emek var. Tüm muhabirleri ayrı ayrı kutluyorum." diye konuştu.

Mehmet Emin Siper de kendilerine bu fırsatı sunan AA muhabirlerine teşekkür ederek, 5 kategoride en beğendiği fotoğrafları seçip, oyladığını kaydetti.