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BÜSAT Genel Kurulu Yapıldı

BÜSAT Genel Kurulu Yapıldı

BÜSAT'ın genel kurulunda Hıfsı Soydemir yeniden başkan seçildi, kümelenme faaliyetleri vurgulandı.

04.12.2024 14:18
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Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi'nin (BÜSAT) olağan genel kurulunda, mevcut başkan Hıfsı Soydemir, yeniden başkan seçildi.

KSO'daki genel kurulunda konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Küçükbacak, kümelenme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve Oda öncülüğünde 5 kümelenmenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kümelenmelerin sektörler arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi paylaşımını öncelediğini belirten Küçükbacak, "Oda'mız şehrimizdeki birçok kümelenmenin kurulmasına öncülük etmiştir. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi, Konya Tarım Makineleri Kümesi ile Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi, Oda'mız öncülüğünde kurulan kümelerimizdir." dedi.

Soydemir, BÜSAT'ın stratejik hedeflerini de anlattı.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, mevcut başkan Soydemir, başkanlığa yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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