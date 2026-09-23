BUSKİ, Bursa Mudanya'da 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yaptı - Son Dakika
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BUSKİ, Bursa Mudanya'da 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yaptı

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BUSKİ, Bursa Mudanya\'da 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yaptı
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BUSKİ, Mudanya'nın Bademli ve Çağrışan mahallelerinde 1,6 kilometre yeni kanalizasyon ile 1,7 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı tamamladı. Yeni hatlarla mevcut altyapının güçlendiği ve yeni yerleşim alanlarının artan ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'nın Bademli ve Çağrışan mahallelerinde 1,6 kilometrelik yeni kanalizasyon ve 1,7 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'da nisan ayında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti. Ekipler, ağustos ayında 48,9 kilometrelik içme suyu, 19 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4,1 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Sekizinci ayda 24 bin metrekare parke kaplama imalatı, 25 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri; 9 bin metreden fazla dere temizliği, 1 su deposu, 1 içme suyu arıtma tesisi, 1 sulama sondajı ve 1 sulama tesisi ile altyapı hizmetlerini güçlendirdi. Ekipler, eylül ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla Mudanya ilçesine bağlı Bademli ve Çağrışan mahallelerinde altyapı ağı genişletildi. İki mahalleye 1,6 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile 1,7 kilometre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı daha kazandırıldı.

Yeni hatlarla mevcut altyapı güçlendiğini ve yeni yerleşim alanlarının artan altyapı ihtiyacının karşılandığını belirten Çağrışan Mahallesi Muhtarı Ahmet Gün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: BUSKİ, Bursa Mudanya'da 1,6 km kanalizasyon, 1,7 km yağmur suyu hattı yaptı - Son Dakika
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