Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskiyen Su Sayaçlarını Ücretsiz Değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskiyen Su Sayaçlarını Ücretsiz Değiştiriyor

05.02.2026 16:13  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ, 10 yıldan eski su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, ölçüm hatalarının önüne geçmeyi hedefliyor. 2025 ve 2026 yıllarında toplamda 36 bin 972 adet sayaç yenilenecek.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlayan, yıpranan ve ölçüm hassasiyetini kaybeden eski su sayaçlarını ücretsiz değiştiriyor.

BUSKİ, ölçüm hassasiyetini kaybeden ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, sayaçların eski olmasından kaynaklanan ölçüm hatalarının önüne geçiyor. BUSKİ, 2025 yılında 29 bin 224 adet, 2026 yılı içerisinde ise 7 bin 748 adet olmak üzere toplam 36 bin 972 adet ömrünü tamamlamış sayacı yeniledi. Böylelikle BUSKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılında 46 milyon 290 bin lira, 2026 yılında ise 12 milyon 272 bin lira olmak üzere toplam 58 milyon 562 bin lira değerindeki sayacı abonelerinden hiçbir bedel talep etmeksizin ücretsiz değiştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürlüğü'ne bağlı 16 saha personeli ile yapılan çalışmaların, içme suyu kayıp-kaçak oranlarının tespitine ve azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. BUSKİ, ilerleyen dönemde de eskiyen sayaçları yenilemeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Buski, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskiyen Su Sayaçlarını Ücretsiz Değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:09:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eskiyen Su Sayaçlarını Ücretsiz Değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.