Büşra bebek soruşturmasının şüphelileri adliyede; anne ve baba tutuklandı

Büşra bebek soruşturmasının şüphelileri adliyede; anne ve baba tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ANNE VE BABA TUTUKLANDISivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
Kaynak: DHA
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