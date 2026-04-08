Vizesiz ve Bütçe Dostu Tatil Rotaları: Filipinler, Arjantin ve Sırbistan Öne Çıkıyor

Yılın bu döneminde seyahat planı yapanlar, vizesiz ve bütçe dostu rotaları tercih ediyor. Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanları, kısa süreli tatiller için cazip bir seçenek oluşturuyor. İşte, tatilcilerin ilgisini çeken hem ekonomik hem de vizesiz o ülkeler listesi.

Vizesiz tropik rota olarak Filipinler, Türk gezginlerin dikkatini çekiyor. Kış aylarında sıcak bir tatil arayanlar için cazip bir alternatif sunan ülke, turkuaz denizi, beyaz kumsalları ve ada yaşamıyla öne çıkıyor. El Nido, Boracay ve Cebu gibi popüler bölgelerde konaklama ve turistik aktivitelerin ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor. Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sunulması, tercih edenlerin sayısını artırıyor.

Uygun maliyetli Güney Amerika rotası olarak Arjantin öne çıkıyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle fiyatlar yabancı turistler için daha ulaşılabilir hale geldi. Bu durum, Türkiye'den seyahat edenlerin ülkeyi daha düşük bütçelerle gezebilmesine imkan tanıyor. Zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeye Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Yakın ve vizesiz Avrupa seçeneği olarak Sırbistan, Türk turistlerin sıkça tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Belgrad, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor. Kısa uçuş süresi sayesinde Sırbistan, kısa süreli tatiller için ideal bir rota olarak görülüyor.

Bu rotalara ek olarak, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan farklı ülkeler de seyahat planlarında öne çıkıyor. Vizesiz giriş kolaylığı sunan bu rotalar, pratik ulaşım ve bütçe açısından daha erişilebilir seçenekler arayanlar için alternatif oluşturuyor. İşte, vizesiz ülkeler listesi: Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna ve Bosna Hersek gibi ülkelere kimlikle seyahat edilebiliyor. Andorra, Arnavutluk, Brezilya, Japonya ve Katar gibi ülkelere ise vizesiz olarak yalnızca pasaportla gidilebiliyor.