Vizesiz ve Bütçe Dostu Tatil Rotaları: Filipinler, Arjantin ve Sırbistan Öne Çıkıyor

08.04.2026 14:40
Seyahat planlarını sürdürenler için vizesiz ve ekonomik seçenekler öne çıkıyor. Filipinler, Arjantin ve Sırbistan gibi ülkeler, Türk turistler için cazip tatil alternatifleri sunuyor.

Yılın bu döneminde seyahat planı yapanlar, vizesiz ve bütçe dostu rotaları tercih ediyor. Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanları, kısa süreli tatiller için cazip bir seçenek oluşturuyor. İşte, tatilcilerin ilgisini çeken hem ekonomik hem de vizesiz o ülkeler listesi.

Vizesiz tropik rota olarak Filipinler, Türk gezginlerin dikkatini çekiyor. Kış aylarında sıcak bir tatil arayanlar için cazip bir alternatif sunan ülke, turkuaz denizi, beyaz kumsalları ve ada yaşamıyla öne çıkıyor. El Nido, Boracay ve Cebu gibi popüler bölgelerde konaklama ve turistik aktivitelerin ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor. Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sunulması, tercih edenlerin sayısını artırıyor.

Uygun maliyetli Güney Amerika rotası olarak Arjantin öne çıkıyor. Ekonomik dalgalanmaların etkisiyle fiyatlar yabancı turistler için daha ulaşılabilir hale geldi. Bu durum, Türkiye'den seyahat edenlerin ülkeyi daha düşük bütçelerle gezebilmesine imkan tanıyor. Zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkeye Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor.

Yakın ve vizesiz Avrupa seçeneği olarak Sırbistan, Türk turistlerin sıkça tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Belgrad, hareketli gece hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama giderlerinin daha ulaşılabilir olması ilgiyi artırıyor. Kısa uçuş süresi sayesinde Sırbistan, kısa süreli tatiller için ideal bir rota olarak görülüyor.

Bu rotalara ek olarak, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanıyan farklı ülkeler de seyahat planlarında öne çıkıyor. Vizesiz giriş kolaylığı sunan bu rotalar, pratik ulaşım ve bütçe açısından daha erişilebilir seçenekler arayanlar için alternatif oluşturuyor. İşte, vizesiz ülkeler listesi: Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna ve Bosna Hersek gibi ülkelere kimlikle seyahat edilebiliyor. Andorra, Arnavutluk, Brezilya, Japonya ve Katar gibi ülkelere ise vizesiz olarak yalnızca pasaportla gidilebiliyor.

Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:38
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
