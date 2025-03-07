Büyük Dolandırıcılık Operasyonu: 28 Gözaltı, 22 Tutuklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli olarak gerçekleştirilen büyük çaplı dolandırıcılık operasyonunda, "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adı altında kurulan paravan şirketlerle 387 milyon TL'lik dolandırıcılıktan yakalanan 28 kişiden 22'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla illerinde toplamda 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tekirdağ merkezli 14 ilde 'Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım' adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Lütfen, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla size iletilen linkleri güvenli olduğundan emin değilseniz açmayın.

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları, ikna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon TL dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."