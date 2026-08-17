Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda coşku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda coşku

Büyük Hun-Türk Kurultayı\'nda coşku
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'na katılanlar, atalarının izlerini buldukları için mutlu olduklarını belirtti. Katılımın 200 bini aştığı etkinlikte, Türk dünyasının birliği vurgulandı.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/SALİH OKUROĞLU - Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla düzenlenen Büyük Hun-Türk Kurultayı'na katılanlar, atalarının geçmişine ve tarihe tanıklık ettikleri için kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini belirtti.

Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında düzenlenen kurultayın katılımcıları ve organizatörleri, Bugac'taki atmosfere ilişkin duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Organizatörlerden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan, kurultayın beklediklerinden çok daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini söyleyerek, "Türkiye'den büyük bir katılım var, bu yüzden çok mutluyuz." dedi.

Zoltan, kurultaya gösterilen ilginin 2 yıl öncesine kıyasla çok daha fazla olduğunu vurgulayarak, ziyaretçi sayısının 200 bini aştığını belirtti.

"Özellikle Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın burayı görmeleri lazım"

Almanya'dan gelerek etkinliğe katılan Nurettin Sancak, iki yılda bir Büyük Hun-Türk Kurultayı'nın ve diğer yıllarda ise daha küçük çaplı "Atalar Günü" isimli kurultayın organize edildiğini aktardı.

Sancak, her yıl bu kurultaylara katılmak üzere Bugac'a geldiğini dile getirerek, "(Kurultay) Her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bu sene 2024'e göre çok daha kalabalık. Eminim ki 2028'de çok daha kalabalık olacak. Dünyada yapılan en büyük Türk etkinliği bu kurultay. Gerçekten çok büyük emek, zaman isteyen bir olay." şeklinde konuştu.

Macaristan Turan Vakfı Başkanı Andraş Biro'nun, ekibiyle bu organizasyon için çok iyi işler çıkardığını ve kendisinin de bu organizasyonda emeği olduğunu dile aktaran Sancak, "Tabii bu bütün çalışmaları yaparken gerçekten özellikle Batı Avrupa'da yaşayan insanlarımızın, Türklerimizin muhakkak çocuklarıyla ve aileleriyle gelip burayı görmeleri lazım. Çünkü burası gerçekten Türk dünyası için ve Türklük için örnek, görülmesi gereken bir yer. İşte atalarımızın Asya'dan bu topraklara gelirken, Avrupa'ya gelirken nasıl geldiklerini, burada neler yaptıklarını ve hangi yolla geldikleri canlandırılıyor. Bütün bu Manas destanında geçen olaylar, burada canlandırılıyor." dedi.

Sancak, dünya genelindeki akraba toplulukları Türkler, Kazaklar, Türkmenler ve diğerleriyle burada buluşma, onların kültürleri ile yaşadıkları topluluklarla ilgili bilgi alışverişi yapma fırsatı olduğunu söyledi.

Geçmişte dünya tarihine yön veren olayların birçoğunun panayırlarda gerçekleştiğini söyleyen Sancak, "Burası Türk dünyasının, özellikle Türk dünyası adına yapılan bütün çalışmalarda çok önemli bir toplanma yeri ve kampı. Bunun çok daha iyi değerlendirilmesi lazım. Bu konuda devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) ve burada olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sancak, bu programa Macar yetkililerin de gösterdiği ilgi sayesinde Türk dünyasındaki çalışmaları bir araya getiren, daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayan ortam oluştuğunu belirtti.

"Köklerimle bağ kurmak gerçekten ilgimi çekti"

Macaristan vatandaşı Richard Deer ise babasının köklerindeki topluluklarla buluşmak üzere bu etkinliğe katıldığını söyledi.

Kurultaya ilişkin bilgilere internetten eriştiğini söyleyen Deer, "Köklerimle bağ kurmak gerçekten ilgimi çekti. Tüm geleneksel kıyafetleri, tüm özveriyi, bu milletlerden gelen tüm ailelerin bir araya gelmesini görünce derinden etkilendim. Köklerimle yeniden güçlü bir bağ kurduğumu hissettim, bu benim için gerçekten önemli hale geldi. Artık atalarımızın kullandığı geleneksel kıyafetler, geleneksel silahlar ve aletlerle bağ kurma fırsatım var. Burada olabildiğim için çok mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Deer, bundan sonra her yıl bu tür etkinliklere kesinlikle katılacağını sözlerine ekledi.

"Benim için farklı kültürlerden insan tanımak çok güzeldi"

Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı ile Gül Baba Vakfı himayesinde kurulan Gül Baba çadırında görevli lise öğrencisi Zalan Janosy da kurultaya gelenlere, içinde bulunduğu çadırı anlattığını aktardı.

Janosy, bunun bir Kırgız çadırı olduğunu ve geleneksel yaşamı simgelediğini belirtti.

İlk kez geldiği kurultayda aşırı sıcaklara rağmen çok güzel bir deneyim yaşadığını kaydeden Janosy, "Harikaydı ve insanlarla çok güzel vakit geçirdim. Benim için farklı kültürlerden insan tanımak çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Macaristan, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda coşku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Erzurum'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı

11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:51
Ersun Yanal’dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
Ersun Yanal'dan olay Fenerbahçe sözleri: Aziz Yıldırım içinden geçer
10:32
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF’ye gidiyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor
10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
08:11
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:26:26. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Hun-Türk Kurultayı'nda coşku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.