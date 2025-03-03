Büyük Körfez Bölgesi'nin Gelişimi

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üçüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Guangdong-Hong Kong- Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin yüksek kaliteli kalkınmasının, dinamik "tek ülke, iki sistem" uygulamasını sürekli olarak zenginleştirdiğini söyledi.

Liu pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Büyük Körfez Bölgesi kent kümesinin "fiziki bağlantısına" yönelik altyapının daha da geliştirildiğini söyledi.

İnsanlar ve işletmelere kolaylık sağlayan bir dizi tedbirin birbiri ardına uygulamaya konulmasıyla "fiziki olmayan bağlantının" da gelişmeye devam ettiğini belirten Liu, Büyük Körfez Bölgesi'nde insan, mal, sermaye ve veri akışının daha verimli ve uygun hale geldiğini ifade etti.

Liu'nun verdiği bilgilere göre geçen yıl Çin anakarasından Hong Kong'a gelen turistlerinin sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 27 artışla 34 milyona ulaşırken, Makao'yu ziyaret edenlerin sayısı ise yaklaşık yüzde 29 artışla 24,5 milyona yükseldi.