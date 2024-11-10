Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı

Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum\'un ilçelerinde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kars ve Erzurum'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2024 15:16
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kars ve Erzurum'un ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Kars'ın Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Osman Buğra Tekne, gaziler, askerler siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler programda pandomim gösterisi yaptı, şiirler okuyup Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Kağızman

Kağızman İstiklal Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi.

Törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Nurdan Kılıç, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum

Erzurum'un İspir ilçesindeki Hükümet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Düzenlenen anma programında, Atatürk'ün hayatının kısa kesitlerle yer aldığı film gösterimin ardından öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Törene, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Karaca, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı - Son Dakika

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