Büyük Önder Atatürk\'ü anıyoruz... İzmir\'de hayat saat 09:05\'te durdu

(İZMİR)- İzmir'de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı nedeniyle Konak Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yükselen sirenler, İzmirlilerin korna seslerine karışarak kentin dört bir yanına yayıldı; kentte hayat adeta durdu.

?İzmir'de gerçekleştirilen 10 Kasım anma programı kapsamında İzmir Valiliği tarafından Konak Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk ve anma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, iş dünyası ile meslek odaları temsilcileri katıldı.

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?Tören; 08.55'te Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İzmir Valiliği, Ege Ordu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk törenine katılan vatandaşlar, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı çelenk sunduğu sırada yuhaladı.

Çelenk töreninin ardından 09.05'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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?Sirenlerin çalmasıyla birlikte kentteki tüm bayraklar yarıya inerken hayat durdu. Binlerce vatandaş bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Trafik durdu ve vatandaşlar araçlarından indi.

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?Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

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