Büyük Taarruz İçin Konser
Afyonkarahisar'da Jandarma Bandosu, Zafer Meydanı'nda 104. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi.
Zafer Meydanı'nda sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, popüler şarkı ve türküleri seslendirdi.
"Karahisar Kalesi", "Kerkük'ün Zindanı" ve "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarının seslendirildiği konser, dinleyicilerden ilgi gördü.
Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, konserin ardından solistlere çiçek verdi.
Konseri, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ve kurum müdürleri takip etti.
Kaynak: AA
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