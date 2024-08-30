Büyük Zafer\'in 102. yılı Keban\'da kutlandı

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Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, kurum ve daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Atalık, makamında tebrikleri kabul etti.