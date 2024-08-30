Büyük Zafer'in 102. yılı Keban'da kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 102. yılı Keban'da kutlandı

Büyük Zafer\'in 102. yılı Keban\'da kutlandı

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara, ilçe yöneticileri, kurum ve daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma yaptı.

30.08.2024 13:19
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Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, kurum ve daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Daha sonra Kaymakam Atalık, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Astsubay Çavuş, Keban, Politika, Güncel, Son Dakika

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