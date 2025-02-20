Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ahırda bir büyükbaş hayvanın yaraladığı kişi, 4 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Engelli köyünde yaşayan Aziz Bekol, ahırda büyükbaş hayvanı tarafından düşürülmesi nedeniyle başını çarparak yaralandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine yaralıyı almak üzere bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yoğun kar yağışı ve yolun kapalı olması nedeniyle ambulans hastaya ulaşamayınca Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istendi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yol ulaşıma açıldıktan sonra ambulansla alınan Bekol, 4 saatlik çalışmanın ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Büyükbaş Hayvanın Yaraladığı Kişi 4 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
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