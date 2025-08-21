Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Yaptı

Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Yaptı
21.08.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırsalda Bereket Projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan büyükbaş hayvanlar doğum yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere dağıtımı yapılan büyükbaş hayvanların ilk doğumlarını yaptığını belirtti.

Kıraç, AA muhabirine, proje kapsamında kentte 108 çiftçinin hak sahibi olarak belirlendiğini ve büyükbaş hayvanların dağıtılma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Beraberindeki veterinerlerle Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyündeki çiftçi Betül Kural'ı ziyaret eden Kıraç, büyükbaş hayvanların doğum yapmalarından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Kıraç, hak sahibi çiftçilere büyükbaş hayvanların gebe olarak teslim edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda hayvan başına 1500 lira olmak üzere bakım ve yetiştiricilik desteği ödenmektedir. İlk yıl sigortaları da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Teslim edilen hayvanlar doğumlarını gerçekleştirmeye başladı. Proje kapsamındaki diğer hak sahiplerimize de bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde teslimatlar yapılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA

Ahmet Mesut, Çiftçilik, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:50:21. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.