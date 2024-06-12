Büyükçekmece Belediye Başkanı Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılmasını İstiyor

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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sokak köpeklerinin "uyutulması" gibi bir düşüncenin asla kabul edilemeyeceğini belirterek "Mesele şudur: Sokak hayvanları bakım merkezi falan hepsinin tarihe karışması lazım. Topyekun başta büyükşehirler olmak üzere bütün ilçeler aynı zamanda kısırlaştırma olayına girecek. Devlet bunu tam olarak destekleyecek. Bu hayvanlar azalacak. Kısırlaştırmayla popülasyon durdurulacak" dedi.

Başkan Akgün, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören kanun teklifi taslağına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Akgün, sokak hayvanlarının İstanbul'da ve Türkiye'de önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, sorunun çözümü için kısırlaştırmayı işaret etti. Akgün, şunları kaydetti:

"Köpekleri uyutmak gibi hususların bu ülkede olmasının mümkün olmadığını herkesin bilmesi lazım"

"Özellikle büyükşehirlerde popülasyonu çok yüksek düzeyde arttı. Toplumun sağlığı meselesi haline geldi. Büyükçekmece Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Vatandaş köpeği alıyor, bir müddet onunla oynuyor. Ona evinde bakmaya çalışıyor. Daha sonra da sokağa bırakıyor. Biz de toplayıp, bunları alıp bakmaya, beslemeye ve sahiplendirmeye devam ediyoruz. Mesele şudur: Sokak hayvanları bakım merkezi falan hepsinin tarihe karışması lazım. Topyekun başta büyükşehirler olmak üzere bütün ilçeler aynı zamanda kısırlaştırma olayına girecek. Devlet bunu tam olarak destekleyecek. Bu hayvanlar azalacak. Kısırlaştırmayla popülasyon durdurulacak. Daha sonra olması gereken miktarda popülasyona müsaade edilecek ve bu sorun ortadan 5-6 yılda kalkmış olacak. Yoksa köpekleri uyutmak gibi hususların bu ülkede olmasının mümkün olmadığını herkesin bilmesi lazım. Ben burayı Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak 1994 yılında halkın yardımıyla kurdum. 50 bin metrekarede büyük bir sokak hayvanları bakım merkezi, içerisinde her türlü ameliyathanesi, bakımı, rehabilitasyon merkezi var. Aşılama var. Tümü mevcut ama gücümüz bir yere kadar. Ben istiyorum ki bir günde 50 tane, 100 tane ameliyat yapayım. Onun için de devlet eğer bize özel bir katkı sağlarsa biz bu köpek popülasyonunu bütün belediye başkanları olarak çözebiliriz. Köpek popülasyonunun çözülmeden sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasını mümkün olmadığını herkes çok iyi biliyor. Şu anda Büyükçekmece'de yaklaşık 10 bin köpek var. Kedileri saymıyorum. Bunların bin 200, bin 300 tanesi burada bakım merkezimizde. Diğerleri sokaklarda besleniyor. Bu olmaz. Bu doğru değil. Bunu çözeceğiz hep beraber."