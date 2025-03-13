Büyükçekmece'de İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104’üncü yıl dönümünde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi’nde özel bir toplantı yaptı.

13.03.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediye Meclisi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümünde Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde özel bir toplantı yaptı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen meclis toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yönetiminde yapıldı.

Başkan Akgün, İstiklal Marşı'nın ebediyen kalacağını belirterek, şunları söyledi:

"Burada bir Türk vatandaşı olarak hiç aklımdan çıkmayan şey Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortam içerisinde İstiklal Marşı'nı yazarken nasıl bir ruh haline bürünmüş bu çok dikkat çekicidir. Anlatılması güçtür. İstiklal Marşı'nın bir meydan okuma olduğunu başından beri herkes biliyor. Çünkü Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'na başlarken Türk milletini, o günkü Osmanlı Devleti'nin tüm ahalisini, ordusunu ilk kelimeyle motive ediyor. 'Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diyerek motiveyi ilk cümlede yapıyor. Son cümlesine kadar tek tek her bir kelime seçilmiş ve 10 kıtadan oluşan bu marş, Türk ordusunun, Türk milletinin motive edilmesinde ve bugüne kadar İstiklal Marşı'mız olarak gelmesinde, ebediyen İstiklal Marşı'mız olarak kalacağından hiçbirimizin şüphesi yok. 12 Mart 1921 günü kabul edilen İstiklal Marşı'nın kahramanı, İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u burada rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz."

Ulusal Bağımsızlık ve Kuruluş Müzesi'nde Mehmet Akif Ersoy'un 3D Hologram teknolojisi ile yapılan canlandırması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini bir kez daha hatırlatırken milli şair Mehmet Akif Ersoy, şu mesajı verdi:

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

"Türk milletine, vatanına sahip çıktığını gösterecek bir marşı olmalıydı. İşte İstiklal Marşı düşüncesi bu gerekçeden doğdu. Başlangıçta biraz duraksamıştım. Zira böylesine yüce bir amaçla yazacağım bir marş için para ödülü almayı uygun bulmamıştım. Sorunu çözen Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey ile yakın dostum Hasan Basri Çantay oldu. İstiklalimizin marşını yazmaya, para ödülünü de bağışlamaya karar verdim. Söylediğim bir cümleyi unutmayın. Bu şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Bu şiir artık benim değil, milletin malıdır. Benim, millete karşı en kıymetli hediyem budur. İstiklal Marşı'nın ruhu ebediyen yaşasın ve Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, "Milletimizin inancı, özgürlük sevdası, gelecek ümidi, Mehmetçiği, kahramanlığı ve yaşanan ruh hali mısralara dökülmeliydi. Bu en çok Çanakkale Şehitleri ve safahat şairi Mehmet Akif'in eline yakışacaktı. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi yazan ve bu uğurda bedel ödemekten asla çekinmeyen milli şairimiz, bu mukaddes eserin ancak ahvali zamanın ruhuyla yazılabileceğini ve tekrar yazılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Şiiri davası kadar içten olan Mehmet Akif, kahraman milletimizin mücadelesini ölümsüzleştiren bu eşsiz eserin sahibinin yine milletimiz olduğunu söylemiştir. Mehmet Akif gibi yiğitler bu topraklardan hiç eksik olmasın" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ise "12 Mart 1921 tarihi sadece bir marşın kabulü değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ve hürriyet mücadelesinin sembolüdür. Merhum Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularını ve özlemlerini kaleme dökerek bizlere eşsiz bir miras bırakmıştır. İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve merhum Akif'in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un anıldığı özel meclis toplantısında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanları tarihçi ve yazar Sacide Bolcan ve Bayram Ali Üner, İstiklal Marşı'nın tarihsel sürecini anlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Etkinlikler, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor
İnci Taneleri’nin Dilber’inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo
Isparta’da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı Isparta'da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı
Azerbaycan, Ermenistan’la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı Azerbaycan, Ermenistan'la barış anlaşması maddeleri üzerinde uzlaştı
Binlerce ton Türk yumurtası aldılar Binlerce ton Türk yumurtası aldılar
Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor Yaren Leylek gelmedi, tedirgin bekleyiş sürüyor
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
08:16 Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
05:16 Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi
23:54 Yaşayan ’’son kabadayı’’ olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu Yaşayan ''son kabadayı'' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu
23:38 İmamoğlu’ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 17:39:42. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.