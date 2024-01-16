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BÜYÜKÇEKMECE'de 14 yaşındaki stajyerin kaza sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'de 14 yaşındaki stajyerin kaza sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasında

BÜYÜKÇEKMECE'de 14 yaşındaki Arda Tonbul'un staj gördüğü iş yerinde kafasını sac büküm makinasına sıkıştırarak hayatını kaybettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Tonbul'un kafasının sıkışması sonucu bilincini kaybedip yere yığıldığı görülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE\'de 14 yaşındaki stajyerin kaza sonucu hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasında
16.01.2024 - 18:01,
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BÜYÜKÇEKMECE'de 14 yaşındaki Arda Tonbul'un staj gördüğü iş yerinde kafasını sac büküm makinasına sıkıştırarak hayatını kaybettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

9 Ocak'ta Karaağaç Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Arda Tonbul, kafasının sac büküm makinasına sıkışması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tonbul'un sac büküm makinasına kafasını sıkıştırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, makinanın yanında bulunan Tonbul'un bir süre sonra kafasının sıkışması sonucu bilincini kaybettiği ve bir anda yere yığıldığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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