Büyükçekmece'de 3x3 Basketbol Gençlik Kupası Şenliği

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Gençlik Kupası, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Gençlik Kupası, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen Spor Şenliği'nde gençlerle birlikte basketbol oynayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gençlerin enerjisine ortak oldu ve spora verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

"Gençler, şenlikte doyasıya eğlendi"

Katılımın yoğun olduğu Spor Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda sporcular 13-14 yaş, 15-17 yaş, 18 yaş ve üzeri kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Çeşitli eğlenceli oyunlar ve etkinlik alanlarının kurulduğu Spor Şenliği'nde, gençler hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

Belediye Kent Meydanı'nda tüm kategorilerde yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleşti. 3x3 Basketbol Gençlik Kupası'nda ödül alan sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

13-14 yaş grubunda Lions birinci olurken, Beylikdüzü Basket ikinci, Aslanlar ise üçüncü oldu. 15-17 yaş grubunda İmanlı Gençlik birinci, Hafız ikinci, MSK üçüncü olurken, 18 artı yaş grubunda ise birinci Fireball, ikinci Adventure Time, üçüncü ise Lumiere oldu. 3 sayı yarışmasını ise kazanan Doğukan Yılmaz oldu.