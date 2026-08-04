Büyükçekmece'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı

Büyükçekmece\'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı
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Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaza sonrası kaçtı. Mağdur sürücü kaçanı cep telefonuyla kaydetti.

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil sürücüsü kavşaktan karşıya geçeceği sırada başka bir araç sürücüsü otomobiline çarptı. Alkollü olduğunu iddia ettiği sürücüyü takip eden mağdur aracı durdurdu. Aracına çarpan sürücüye "Alkollüsün" diyerek tepki gösterirken, diğer sürücü ise "Ne yaparsan yap" diyerek aracıyla olay yerinden ayrıldı. Olay anı araç ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 3 Ağustos Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Kamiloba Mahallesi'nde yaşandı. Bir sürücü kavşaktan döneceği sırada trafik ışıklarında aracına, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün çarpıp kaçtığını söyledi. Aracına çarpan sürücüyü takip eden mağdur otomobili durdurdu. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren mağdur sürücü diğer sürücüye tepki gösterdi.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Mağdur sürücü "Arabama vurdu" diyerek kayda başlarken, kaçan sürücüyse 'Ne kaçacağım istediğini çek" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada kayda devam eden sürücüye "Ben şimdi gidiyorum yapacağını yap " diyen kişi "Alkollüsün şu an kaçıyorsun" sözlerine ise bağırarak karşılık verdi ardından da aracıyla olay yerinden ayrıldı. Aracında maddi hasar oluştuğunu iddia eden sürücü ise kaçan kişiden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Alkollü Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı - Son Dakika

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