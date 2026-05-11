Büyükçekmece'de "Anneler Günü Konseri" Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlediği "Anneler Günü Konseri" renkli görüntülere sahne oldu. Popüler Müzik Korosu, farklı dönemlere ait popüler şarkıları yorumlayarak, katılımcılara geniş bir müzikal yelpaze sundu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlediği etkinlikte, Popüler Müzik Korosu geçmişten bugüne en sevilen eserleri seslendirerek katılımcılara müzik şöleni yaşattı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı, Büyükçekmece CHP Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu katıldı.

ÇEBİ, KIRMIZI KARANFİLLER DAĞITTI

Çebi, alanda bulunan annelere kırmızı karanfiller dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı. Program kapsamında ayrıca kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. El işi takılardan dekoratif ürünlere kadar birçok ürünün yer aldığı stantlar hem üretici kadınlara destek sağladı hem de etkinliğe renk kattı. Etkinlik finalinde emeği geçenlere çiçek takdim edildi.