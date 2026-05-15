Büyükçekmece'deki bıçaklı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

15.05.2026 06:18
Büyükçekmece'de, iki grup arasında çıkan ve yaralanan 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Mayıs'ta Muratçeşme Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Abdülbaki Demirel (16) ve Savaş I'nın (15) bıçakla yaralanması, kaldırıldıkları hastanede Demirel'in hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Çalışma kapsamında bıçaklı kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. (16) ve M.A.D. (17) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, kavga sırasında bıçakla yaralanan Abdülbaki Demirel ve Savaş I. sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü. Ağır yaralanan Demirel tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

