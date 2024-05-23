Büyükçekmece\'de Bir Kişi Eşini Vurarak Öldürdü ve İntihar Etti

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Büyükçekmece'de bir kişi, eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Dünya Sokak'taki bir binada oturan Şinasi Ç, eşi Ayşe Ç'yi silahla vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri çiftin hayatını kaybettiği belirledi

Cenazeler, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.