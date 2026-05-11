Büyükçekmece'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de parkta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Muratçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Baki D. ve Savaş I. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.